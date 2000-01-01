Экс-президенту Южной Кореи присудили еще 8 лет колонии
Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе, отбывающая 24-летнее наказание за прием взяток и растрате государственных средств, получила еще восемь лет колонии в суде по новым нарушениям. Об этом сообщили на ТАСС.
Также суд вынес решение обязать бывшего президента выплатить компенсацию, в переводе на доллары размером 2,91 миллионов долларов.
Пак Кын Хе, в свою очередь, отказалась присутствовать на суде, так как бойкотирует их и называет "политически мотивированными и несправедливыми".
Помимо приема взяток и растраты государственных средств, ее уличили в попытке изменить исход президентских выборов, что расценивается как вмешательство. В общей сложности, Пак Кын Хе предстоит провести в тюрьме 32 года.