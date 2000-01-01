Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Скриншот с видео YouTube 20.07 12:20   MIGnews.com

Экс-президенту Южной Кореи присудили еще 8 лет колонии

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе, отбывающая 24-летнее наказание за прием взяток и растрате государственных средств, получила еще восемь лет колонии в суде по новым нарушениям. Об этом сообщили на ТАСС.

Также суд вынес решение обязать бывшего президента выплатить компенсацию, в переводе на доллары размером 2,91 миллионов долларов.

Пак Кын Хе, в свою очередь, отказалась присутствовать на суде, так как бойкотирует их и называет "политически мотивированными и несправедливыми".

Помимо приема взяток и растраты государственных средств, ее уличили в попытке изменить исход президентских выборов, что расценивается как вмешательство. В общей сложности, Пак Кын Хе предстоит провести в тюрьме 32 года.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:27
ХАМАС: Мы избавимся от "грязи евреев" в ближайшем будущем
15:08
Макрон уволит советника избившего демонстранта
14:47
Впервые: Горящие шары - в Иерусалиме
14:46
Премьер Ливии отказал ЕС в постройке центров для беженцев
14:14
Активистку BDS из Голландии не впустили в Израиль
14:11
Из жизни ушла первая жена Высоцкого
13:56
Президент Чехии не оставляет надежды на переезд посольства
12:46
Арье Дери угрожает уйти
12:14
Премьер-министр Венгрии посетил Стену Плача
11:47
ЦАХАЛ представил "танк будущей войны"
11:03
У Эрдогана назвали Израиль "государством апартеида"
10:11
Four Seasons откроет первый отель в Израиле
09:50
Россия боится израильско-иранской войны в Сирии
09:24
Зять Трампа предложил ХАМАСу деньги взамен на мир
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus