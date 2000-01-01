20.07 11:47 MIGnews.com

ЦАХАЛ представил "танк будущей войны"

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Израильские военные раскрыли некоторые подробности о новом танке "Merkava 4 Barak", который будет предназначен для ведения боевых действий в условиях партизанской войны.Как утверждают в ЦАХАЛе, новая модель отражает понимание того, что театры конфликта меняются."Наш враг – это не обязательно государство или регулярная армия. Это скорее сила, использующая людей", - сказал глава бронетанковый войск Армии обороны Израиля бригадный генерал Гай Хассон.Танк "двойного назначения" оборудован современными технологиями, включая сенсорную систему в шлеме, обеспечивающей командира экипажа 360-градусным обзором. Кроме того, "Merkava 4 Barak" будет оснащен основанной на искусственном интеллекте компьютерной системой, предназначенной для обеспечения безопасности в условиях партизанских столкновений.Согласно обнародованной информации, "танк будущего" поступит на вооружение через 3 года. Он станет последним из серии "Меркава", танки которой в прошлом зарекомендовали себя в войнах с арабскими соседями Еврейского государства.