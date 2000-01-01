В минздраве прокомментировали отчет о COVID-19

Правительство было в курсе о многих деталях отчета разведки по поводу серьезных последствий от роста числа зараженных смертоносным коронавирусом COVID-19 в Израиле.
Соответствующее заявление 20 июня сделал заместитель министра минздрава Йоав Киш, передает 13 канал.
По его словам, правительство предпринимает меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения эпидемии.
Чиновник также добавил, что система здравоохранения в настоящее время лучше оснащена для борьбы с пандемией, чем в марте, когда произошла первая волна COVID-19. Более того, минздрав не хочет возвращать карантинные ограничения.