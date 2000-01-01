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Видео: Москву затопило мощным ливнем | Фото:21.06 04:44   MIGnews.com

Видео: Москву затопило мощным ливнем

В субботу, 20 июня, Москву затопило мощным ливнем, который обрушился на российскую столицу днем.

Затопленным оказалось Варшавское шоссе в районе станции метро "Южная", а также в Измайлово.

Коммунальные службы российской столицы позже ликвидировали последствия сильного ливня и грозы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам.



Из-за сильного ветра упали десять деревьев в Москве. Во время грозы в парке "Коломенское" от удара молнии пострадали два человека, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Кроме того, из-за сильного ливня выпало большое количество осадков, в отдельных районах, особенно на юге, – до 70% месячной нормы.










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