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США: на пляже найден мешок с человеческими останками | Фото:21.06 03:21   MIGnews.com

США: на пляже найден мешок с человеческими останками

На одном из пляжей в Сиэтле обнаружены несколько мешков с человеческими останками.

Об этом сообщает CNN.

Вечером, 19 июня, в местную полицию поступил звонок в связи с обнаружением на пляже в западной части города подозрительного мешка. По словам очевидцев, этот предмет источал неприятный запах.

Прибывшие на пляж правоохранители нашли еще один пакет в воде. Внутри оказались останки человеческих тел.

По данному факту начато расследование. Кому именно принадлежали найденные останки, пока неизвестно.


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