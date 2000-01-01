21.06 03:21 MIGnews.com

США: на пляже найден мешок с человеческими останками

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На одном из пляжей в Сиэтле обнаружены несколько мешков с человеческими останками.Об этом сообщает CNN.Вечером, 19 июня, в местную полицию поступил звонок в связи с обнаружением на пляже в западной части города подозрительного мешка. По словам очевидцев, этот предмет источал неприятный запах.Прибывшие на пляж правоохранители нашли еще один пакет в воде. Внутри оказались останки человеческих тел.По данному факту начато расследование. Кому именно принадлежали найденные останки, пока неизвестно.