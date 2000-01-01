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Штайе: Хеврон вновь заблокирован из-за COVID-19 | Фото:20.06 22:08   MIGnews.com

Штайе: Хеврон вновь заблокирован из-за COVID-19

Премьер-министр Палестинской автономии Мохаммад Штайе объявил о блокировке Хеврона на фоне роста числа зараженных коронавирусом COVID-19.

Соответствующее заявление было сделано в субботу, 20 июня, на пресс-конференции в Рамалле.

По данным минздрава ПА, за последние сутки на Западном берегу было подтверждено 84 новых случая заболевания.

Теперь никто не сможет попасть или покинуть Хеврон, за исключением предметов снабжения и продовольствия. По словам Штайе, будет введен пятидневный комендантский час. Только пекарни, аптеки, супермаркеты и некоторые заводы останутся открытыми.

Все общественные собрания в настоящее время запрещены на Западном берегу, хотя некоторые рестораны и кафе пока остаются открытыми.

По словам Штайе, большинство новых случаев заражения связаны с передвижением между Западным берегом и Израилем.


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