20.06 22:08 MIGnews.com

Штайе: Хеврон вновь заблокирован из-за COVID-19

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Премьер-министр Палестинской автономии Мохаммад Штайе объявил о блокировке Хеврона на фоне роста числа зараженных коронавирусом COVID-19.Соответствующее заявление было сделано в субботу, 20 июня, на пресс-конференции в Рамалле.По данным минздрава ПА, за последние сутки на Западном берегу было подтверждено 84 новых случая заболевания.Теперь никто не сможет попасть или покинуть Хеврон, за исключением предметов снабжения и продовольствия. По словам Штайе, будет введен пятидневный комендантский час. Только пекарни, аптеки, супермаркеты и некоторые заводы останутся открытыми.Все общественные собрания в настоящее время запрещены на Западном берегу, хотя некоторые рестораны и кафе пока остаются открытыми.По словам Штайе, большинство новых случаев заражения связаны с передвижением между Западным берегом и Израилем.