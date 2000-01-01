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Иерусалим: в доме престарелых уже 16 зараженных | Фото:20.06 20:29   MIGnews.com

Иерусалим: в доме престарелых уже 16 зараженных

В доме престарелых "Идан ха-Захав" в Иерусалиме 16 постояльцев дали положительный результат на наличие коронавируса COVID-19.

Об этом в субботу, 20 июня, сообщает "Кан".

Уточняется, что все зараженные были госпитализированы. Остальные жители и сотрудники дома престарелых отправлены на карантин.

Министерство здравоохранения поручили им пройти тестирование на наличие коронавируса.

За два дня до этого коронавирус был диагностирован в данном заведении у пятерых жителей. Все они нуждались в помощи посторонних.


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