20.06 20:29 MIGnews.com
Иерусалим: в доме престарелых уже 16 зараженных
В доме престарелых "Идан ха-Захав" в Иерусалиме 16 постояльцев дали положительный результат на наличие коронавируса COVID-19.
Об этом в субботу, 20 июня, сообщает "Кан".
Уточняется, что все зараженные были госпитализированы. Остальные жители и сотрудники дома престарелых отправлены на карантин.
Министерство здравоохранения поручили им пройти тестирование на наличие коронавируса.
За два дня до этого коронавирус был диагностирован в данном заведении у пятерых жителей
. Все они нуждались в помощи посторонних.
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