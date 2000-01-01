20.06 16:12 MIGnews.com
ПА: число зараженных COVID-19 продолжает расти
В Палестинской автономии с момента начала пандемии коронавируса COVID-19 в общей сложности зафиксировано 954 зараженных.
Об этом сообщает министерство здравоохранения ПА.
Так, за последние сутки в ПА зафиксирован 51 новый случай заражения коронавирусом. 49 инфицированных выявлены в Хевроне.
Всего с момента начала пандемии было проведено 71925 тестов на COVID-19. 592 человека полностью выздоровели и были выписаны из больниц. Кроме того, за весь период было 5 жертв коронавируса.
Поделиться
Все по теме
Комментарии