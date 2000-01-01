20.06 15:30 MIGnews.com
ЦАХАЛ: в Израиле начинается вторая волна COVID-19
В Израиле начинается вторая волна смертоносного коронавируса COVID-19, который с зимы бушует по всему миру.
Об этом сообщает Walla
со ссылкой на отчет ЦАХАЛа.
"Израиль в настоящее время вступает во вторую волну коронавируса", – сказано в сообщении.
В Армии обороны Израиля отметили, что ситуация "требует принятия решительных и незамедлительных мер".
Также в отчете добавили, что в стране в настоящее время ежедневно фиксируется по 200-300 зараженных в день.
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