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ЦАХАЛ: в Израиле начинается вторая волна COVID-19 | Фото:20.06 15:30   MIGnews.com

ЦАХАЛ: в Израиле начинается вторая волна COVID-19

В Израиле начинается вторая волна смертоносного коронавируса COVID-19, который с зимы бушует по всему миру.

Об этом сообщает Walla со ссылкой на отчет ЦАХАЛа.

"Израиль в настоящее время вступает во вторую волну коронавируса", – сказано в сообщении.

В Армии обороны Израиля отметили, что ситуация "требует принятия решительных и незамедлительных мер".

Также в отчете добавили, что в стране в настоящее время ежедневно фиксируется по 200-300 зараженных в день.


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