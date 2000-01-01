21.06 02:10 MIGnews.com

Актер Ефремов психически вменяем - экспертиза

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Судебно-психиатрическая экспертиза российского актера Михаила Ефремова установил, что он вменяем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в субботу, 20 июня."Согласно заключению экспертизы, Ефремов вменяемый, психических отклонений не имеет. Он признал, что употребляет алкоголь и наркотики", - указали эксперты.В заявлении говорится, что несмотря на депрессивное состояние, актер вел себя вежливо и корректно, адекватно ситуации и осознавал все происходящее с ним.Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в центре Москвы, в результате которого скончался 57-летний курьер Сергей Захаров. Актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.