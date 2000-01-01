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Новая смерть от коронавируса: 305 погибших | Фото:20.06 13:14   MIGnews.com

Новая смерть от коронавируса: 305 погибших

В пятницу вечером, 19 июня, от коронавируса скончался еще один израильтянин, в результате чего общее количество жертв достигло 305.

С ночи в стране зарегистрированы 39 новых случаев COVID-19, по данным Совета национальной безопасности.

Ранее в пятницу вечером, 19 июня, Министерство здравоохранения target=_blank>сообщило, что с утра в Израиле было подтверждено 152 новых случая коронавируса, а за последние 24 часа - 341.

Таким образом, что общее количество случаев COVID-19 возросло до 20 339 человек.


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