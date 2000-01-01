20.06 13:14 MIGnews.com
Новая смерть от коронавируса: 305 погибших
В пятницу вечером, 19 июня, от коронавируса скончался еще один израильтянин, в результате чего общее количество жертв достигло 305.
С ночи в стране зарегистрированы 39 новых случаев COVID-19, по данным Совета национальной безопасности.
Ранее в пятницу вечером, 19 июня, Министерство здравоохранения
target=_blank>сообщило
, что с утра в Израиле было подтверждено 152 новых случая коронавируса, а за последние 24 часа - 341.
Таким образом, что общее количество случаев COVID-19 возросло до 20 339 человек.
Поделиться
Все по теме
Комментарии