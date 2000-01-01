21.06 00:59 MIGnews.com

Звезду "Дивергента" обвинили в изнасиловании 17-летней

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Голливудского актера Энсела Эльгорта обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает Daily Mail.В преступлении актера обвинила 17-летняя девушка, которая якобы познакомилась с ним в 2014 году в Snapchat. Тогда Эльгорту было 20 лет. По словам девушки, актер изнасиловал ее во время их первого свидания."Он не спросил меня, хочу ли я заняться сексом, зная, что это мой первый раз. Я рыдала от боли, и я не хотела делать это", - рассказала Габби.Она добавила, что ничего не рассказывала из-за просьбы самого актеру. Эльгорт боялся за свою карьеру, добавляет Габби.По словам девушки, её до сих пор мучают приступы паники и стрессовое расстройство, из-за которого она ходит к психологуЭнсел Эльгорт известен по фильмам "Дивергент", "Виноваты звезды", "Малыш на драйве", "Клуб миллиардеров" и "Щегол".