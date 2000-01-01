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Звезду `Дивергента` обвинили в изнасиловании 17-летней | Фото:21.06 00:59   MIGnews.com

Звезду "Дивергента" обвинили в изнасиловании 17-летней

Голливудского актера Энсела Эльгорта обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает Daily Mail.

В преступлении актера обвинила 17-летняя девушка, которая якобы познакомилась с ним в 2014 году в Snapchat. Тогда Эльгорту было 20 лет. По словам девушки, актер изнасиловал ее во время их первого свидания.

"Он не спросил меня, хочу ли я заняться сексом, зная, что это мой первый раз. Я рыдала от боли, и я не хотела делать это", - рассказала Габби.

Она добавила, что ничего не рассказывала из-за просьбы самого актеру. Эльгорт боялся за свою карьеру, добавляет Габби.

По словам девушки, её до сих пор мучают приступы паники и стрессовое расстройство, из-за которого она ходит к психологу

Энсел Эльгорт известен по фильмам "Дивергент", "Виноваты звезды", "Малыш на драйве", "Клуб миллиардеров" и "Щегол".


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