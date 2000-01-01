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Ранен директор начальной школы в бедуинской деревне | Фото:20.06 12:13   MIGnews.com

Ранен директор начальной школы в бедуинской деревне

В пятницу вечером, 19 июня, был ранен директор начальной школы из бедуинской общины на юге страны. Он получил ранения средней тяжести.

Также пострадал еще один человек в результате инцидента вблизи шоссе 25 в Неве-Мидбар, к югу от Беэр-Шевы.

Родители из школы, где работал пострадавший, сообщили 12-му каналу, что Хатам Абу-Кейдер является выдающимся руководителем школы. Они отметили, что ему не раз угрожали в прошлом, но полиция бездействовала.

"Полиция знала об угрозах, и он подал бесчисленные жалобы, но полиция ничего не сделала", - сказали они.

По сообщением, причиной стрельбы стал конфликт между Абу-Кейдаром и группой людей, которые поддерживали бывшее руководство школы.

"Ревность сводит их с ума. Вся ненависть от того, что он успешный руководитель", - сказали родители. "Его разум работает 24/7 только на благо населения. Директор, который мечтает о чем-то в 6 часов утра и превращает это в реальность в 7 часов утра", - добавили очевидцы.


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