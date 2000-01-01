20.06 11:13 MIGnews.com

Австралия подвергается массированной кибератаке

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Австралия подвергается массированной кибератаке во всех сферах со стороны иностранного правительства. Об этом сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон.На срочной пресс-конференции в субботу, 20 июня, он отметил, что "крупномасштабный" взлом проводит "опытный государственный кибер-агент"."Это мероприятие нацелено на австралийские организации в целом ряде секторов, включая все уровни правительства, промышленности, политических организаций, образования, здравоохранения, поставщиков основных услуг и операторов другой критически важной инфраструктуры", - рассказал Моррисон журналистам.Тем не менее, политик пока не готов предположить страну, которая стоит за атакой.Стоит отметить, что инцидент происходит во время повышенной напряженности между Канберрой и Пекином из-за пандемии коронавируса. Министр обороны Австралии Линда Рейнольдс заявила, что "без сомнения, злонамеренная кибер-активность увеличивается по частоте, масштабу, изощренности и ее воздействию".