20.06 10:20 MIGnews.com

Полиция просит помощи в поиске пропавшего сержанта ЦАХАЛа

.@IDF soldier Adiel Benjamin Fishler was reported missing on Friday morning, #Israel Police announced.https://t.co/Euo2RWy3CX — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) June 19, 2020

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В субботу, 20 июня, полиция обратилась к общественности за помощью в поиске 21-летнего солдата ЦАХАЛа, пропавшего без вести. Об этом сообщает Ynet.Даниэль Биньямин Фишлер покинул свою базу в четверг, после чего его никто не видел.В последний раз его видели накануне вечером, когда он покинул базу в Шизафон, которая расположена примерно в 70 км к северу от Эйлата.Описание сержанта Фишлера: рост 175 см, бородатый, карие глаза, здоровое телосложение, кожа светлая, одет в рабочую форму.Полиция просит граждан, которые знают что-либо о его местонахождении, обратиться по номеру 100 или в подразделение полиции Эйлата по телефону 086362444.