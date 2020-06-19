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Полиция просит помощи в поиске пропавшего сержанта ЦАХАЛа | Фото:20.06 10:20   MIGnews.com

Полиция просит помощи в поиске пропавшего сержанта ЦАХАЛа

В субботу, 20 июня, полиция обратилась к общественности за помощью в поиске 21-летнего солдата ЦАХАЛа, пропавшего без вести. Об этом сообщает Ynet.

Даниэль Биньямин Фишлер покинул свою базу в четверг, после чего его никто не видел.

В последний раз его видели накануне вечером, когда он покинул базу в Шизафон, которая расположена примерно в 70 км к северу от Эйлата.

Описание сержанта Фишлера: рост 175 см, бородатый, карие глаза, здоровое телосложение, кожа светлая, одет в рабочую форму.



Полиция просит граждан, которые знают что-либо о его местонахождении, обратиться по номеру 100 или в подразделение полиции Эйлата по телефону 086362444.


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