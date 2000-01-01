Израильская телезвезда арестована за приставания к малолетке
Израильские СМИ сообщают о том, что “65-летний хорошо известный телевизионный персонаж” был арестован в Тель-Авиве за приставания к несовершеннолетней.
В социальных сетях сообщают, что речь идет о ведущем популярного кулинарного шоу.
По данным полиции, 17-летняя девушка пришла в офис, где встретилась с подозреваемым. Тот начал трогать ее против ее воли и совершил непристойное действие. Сегодня суд в Тель-Авиве рассмотрит вопрос о мере пресечения для задержанного.