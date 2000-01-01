20.06 09:25 MIGnews.com

Израильская телезвезда арестована за приставания к малолетке

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Израильские СМИ сообщают о том, что “65-летний хорошо известный телевизионный персонаж” был арестован в Тель-Авиве за приставания к несовершеннолетней.В социальных сетях сообщают, что речь идет о ведущем популярного кулинарного шоу.По данным полиции, 17-летняя девушка пришла в офис, где встретилась с подозреваемым. Тот начал трогать ее против ее воли и совершил непристойное действие. Сегодня суд в Тель-Авиве рассмотрит вопрос о мере пресечения для задержанного.