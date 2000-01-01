Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Еврейка получила травму по пути в синагогу в Париже 20.06 07:38   MIGnews.com

Париж: 79-летней еврейке пробили голову металлическим шаром

Во вторник возле синагоги в 11-м округе в Париже была ранена 79-летняя еврейка. Она получила травму от металлического шара, брошенного ей в голову. Свидетели, присутствующие на тот момент возле синагоги, сказали, что не видели, кем и откуда был брошен шар.

Пострадавшую доставили в больницу с повреждением черепа и кровопотерей. В четверг France Bleu сообщает, что состояние пострадавшей стабильное.

Всемирный Еврейский Конгресс заявил, что рассматривает этот инцидент как “тревожную тенденцию не только во Франции, но и во всем мире”.

В понедельник на верующих, покидающих ту же синагогу, был вылит таз воды, возможно, из одной из квартир.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:28
ЦАХАЛ демонстрирует "максимум разрушительной силы"
06:46
Умер мальчик, упавший со скалы в Бат-Яме
06:20
Главы местных советов: больше бомбоубежищ на севере
05:22
Вердикт суда ЕС: три полоски Adidas не торговая марка
04:20
Искусственные острова Шотландии созданы 5600 лет назад
03:18
Презентовано новое авто Джеймса Бонда
02:23
В Австралии донор спермы признан законным отцом ребенка
01:15
Boeing подписала контракт на новые самолеты серии МАХ
00:33
90% мобильных приложений оказались уязвимыми
23:00
На клавиатуре для Windows может появиться новая кнопка
22:00
Смарт-колонка сможет выявить остановку сердца
21:30
Мириам Адельсон возглавила список самых богатых израильтян
21:23
Яалон: Лапид превратился в обузу
21:16
Скончался палестинец, раненый ЦАХАЛом вначале июня  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus