20.06 07:38 MIGnews.com

Париж: 79-летней еврейке пробили голову металлическим шаром

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Во вторник возле синагоги в 11-м округе в Париже была ранена 79-летняя еврейка. Она получила травму от металлического шара, брошенного ей в голову. Свидетели, присутствующие на тот момент возле синагоги, сказали, что не видели, кем и откуда был брошен шар.Пострадавшую доставили в больницу с повреждением черепа и кровопотерей. В четверг France Bleu сообщает, что состояние пострадавшей стабильное.Всемирный Еврейский Конгресс заявил, что рассматривает этот инцидент как “тревожную тенденцию не только во Франции, но и во всем мире”.В понедельник на верующих, покидающих ту же синагогу, был вылит таз воды, возможно, из одной из квартир.