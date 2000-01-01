Иранцы сбили американский беспилотник

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что его силами сбит американский разведывательный беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны.
Беспилотник был сбит над территорией провинции Хормозган, в районе Кухмобарак.
Иранские СМИ сообщают, что речь идет о беспилотнике RQ-4 Global Hawk, “выполнявшем шпионскую миссию”.
Представитель американского CENTCOM капитан Билл Урбан отказался комментировать сообщения в иранской прессе о сбитом беспилотнике. Тем не менее, он сказал: “Сегодня никаких дронов над иранской территорией нет летало”.
Ранее американские военные заявляли о том, что иранские гвардейцы выпустили ракету по американскому беспилотнику, снимавшему 13 июня атакованные в Оманском заливе танкеры.