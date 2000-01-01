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Умер мальчик, упавший со скалы в Бат-Яме 20.06 06:46   MIGnews.com

Умер мальчик, упавший со скалы в Бат-Яме

Израильские СМИ сообщают о том, что минувшей ночью в больнице Вольфсон скончался 9-летний мальчик, упавший со скалы в районе пляжа Сиа Палас в Бат-Яме.

В заявлении больницы Вольфсон говорится, что мальчик “скончался, несмотря на громадные усилия, приложенные к тому, чтобы его спасти в операционной комнате”.

По данным предварительного следствия, мальчик пришел на мероприятие прощания со своим инструктором, работавшим добровольцем в его школе. Инструктор организовал последнюю встречу с воспитанниками накануне призыва в армию. Мальчик играл на крутом берегу, где проходила встреча, и сорвался вниз. Первую помощь ему оказал купавшийся неподалеку отдыхающий.  

С начала текущего года в Израиле погибли четверо детей, сорвавшихся  с высоты, сообщает организация борьбы за безопасность детей Бетерем. Ее глава , Орли Сильвенгер говорит: “Смерть ребенка в Бат-Яме - болезненная и шокирующая. Мы видим, что подобные инциденты происходят повсюду. лучший способ предотвратить их - осознать, что они могут случиться где угодно, и действовать для решения этой проблемы. Мы сейчас - перед началом летних каникул. Мы должны предпринять все возможное, все , что в наших силах, чтобы не потерять летом еще детей”.

В последние дни Бетерем инициировала кампанию “Не говори мне, что этого не случиться”, Кампания призывает популярных блогеров обратиться к родителям и донести до рекомендации безопасного поведения для детей в летний период.


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