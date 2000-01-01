20.06 12:02 MIGnews.com

В Бат-Яме погиб мальчик из семьи репатриантов

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Портал walla сообщает подробности о мальчике, разбившемся вчера при падении с крутого берега на пляже в Бат-Яме.Полиция разрешила к публикации имя погибшего – Тимофей Ашурита. Тимофей пришел вчера на пляж с группой детей из своей школы на вечеринку прощания с инструктором-добровольцем, которого призвали в армию.Мать Тимофея, Оксана, говорит: “Мой мальчик был самым лучшим в мире, золотой ребенок, самый лучший в мире, самый умный. Я не знаю, как жить без него. У меня ничего не осталось Я как мертвая без него”.Мальчик пришел на пляже Сеа Палас в Бат-Яме на мероприятие по прощанию с инструктором морских скаутов. Он сидел с другим мальчиком на камнях. По невыясненной причине, камень, на котором сидел Тимофей, обрушился.На месте происшествия не были установлены знаки, предупреждающие об опасности оползней.Утром, 20 июня, муниципалитет установил ограждение вокруг полосы берега, где упал Тимофей.Полиция расследует подозрение на халатность со стороны муниципальных чиновников.Мэр Бат-Яма Цвика Брот выразил соболезнование семье и сказал: “Мы обнимаем семью в это трудное время и и мы всегда с ней, наши профессиональные команды из отделения образования и отделения социальной защиты помогают семье. Одновременно мы вместе с полицией расследуем обстоятельства этого ужасного инцидента”.