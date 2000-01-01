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COVID-19 не щадит врачей в РФ - умирают в 16 раз чаще 20.05 10:44   MIGnews.com

COVID-19 не щадит врачей в РФ - умирают в 16 раз чаще

По подсчетам "Медиазоны", смертность от COVID-19 среди врачей в России в 16 раз выше, чем в других странах.

Существует неофициальный "Список памяти", куда вносят имена умерших за время эпидемии медработников, и смогли подтвердить смерть по меньшей мере 186 человек (всего в списке 222 фамилии). Если сопоставить эти данные с официальной статистикой, получится, что каждый 15-й, скончавшийся в России от COVID-19, – врач.

Есть два объяснения: занижение официальной статистики смертности от COVID-19 и низкая защищенность медперсонала.


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