20.05 10:44 MIGnews.com

COVID-19 не щадит врачей в РФ - умирают в 16 раз чаще

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По подсчетам "Медиазоны", смертность от COVID-19 среди врачей в России в 16 раз выше, чем в других странах.Существует неофициальный "Список памяти", куда вносят имена умерших за время эпидемии медработников, и смогли подтвердить смерть по меньшей мере 186 человек (всего в списке 222 фамилии). Если сопоставить эти данные с официальной статистикой, получится, что каждый 15-й, скончавшийся в России от COVID-19, – врач.Есть два объяснения: занижение официальной статистики смертности от COVID-19 и низкая защищенность медперсонала.