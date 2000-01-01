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В РФ могут заблокировать YouTube 20.05 09:51   MIGnews.com

В РФ могут заблокировать YouTube

В Московский городской суд (Мосгорсуд) был подан иск о блокировке видеосервиса YouTube на территории России. Его подала компания Ontarget - компания-разработчик тестов для оценки персонала.

Ее представители подали в Мосгорсуд иск против американской компании Google LLC о защите исключительных прав.

Дело в том, что ряд каналов публикуют видео, в которых предлагают соискателям обмануть будущих работодателей и пройти тесты за них, в том числе тесты, которые были разработаны Ontarget. Иск будет рассмотрен 5 июня.


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