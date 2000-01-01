Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Убийца Майи Вишняк препятствует психиатрической проверке 20.05 10:02   MIGnews.com

Убийца Майи Вишняк препятствует психиатрической проверке

В израильских СМИ опубликована информация о человеке, обвиняемом в убийстве 22-летней Майи Вишняк в Рамат-Гане. Речь идет о ее друге, 21-летнем Амите Альмоге.

Альмога обвиняют в том, что он задушил Майю и ранил ножом собственную мать.

Срок содержания под стражей Альмога продлен до следующего воскресенья, 24 мая.

Глава команды следователей по делу, Ассаф Цвайг сообщил, что Альмог не сотрудничает со следствием и ничего не говорит - за исключением его признания в том, что он задушил Майю. За четрые дня Альмога допрашивали только один раз.

Альмог также отказывается проходить психиатрическую проверку у окружного психиатра и молчит во время проведения проверки.

Альмог подозревается в том, что создает помехи процессу расследования и срывает процесс психиатрической проверки, проведения которого потребовал его адвокат.

Представитель прокуратуры адвокат Тамар Паруш проинформировала БАГАЦ, рассматривавший дело, о том, что процесс психиатрической экспертизы уже начался, но не закончен - из-за поведения обвиняемого.

Адвокаты обвиняемого потребовали, чтобы была проведена дополнительная психиатрическая проверка - теми экспертами, которых выберет защита. БАГАЦ в удовлетворении этой просьбы отказал, и указал на то, что психиатрическая проверка будет продолжена окружным психиатром. Также была отвергнута просьба о том, чтобы эксперт выбранный защитой присутствовал во время проверки Альмога окружным психиатром.

Адвокат Паруш сообщила, что “поведение подследственного сорвало психиатрическую проверку”. Она заявила: "Продолжение проверки зависит от самого подследственного. Он необъяснимо изменил свое поведение”.

Тем не менее, утром 20 мая было опубликовано сообщение о том, что БАГАЦ разрешил провести независимое обследование Альмога частным психиатром, выбранным защитой.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:44
COVID-19 не щадит врачей в РФ - умирают в 16 раз чаще
10:24
В Израиле от коронавируса скончался 33-летний мужчина
10:23
Израиль: утверждены поправки к правилам о режиме ЧС
09:51
В РФ могут заблокировать YouTube
09:39
В Швеции старикам отключали кислород без ведома врача
09:37
Жуткий прогноз доктора Мясникова
09:28
Двоих суданцев задержали на границе Ливана
09:07
Хаменеи: ОАЭ предали весь арабский мир
08:46
Иерусалим: дядю и племянницу обвиняют в изнасиловании
08:25
Прокуратура обвинила адвокатов Нетаниягу в "дикой лжи"
07:43
Хаменеи похвастался антиизраильским плакатом ко Дню Аль-Кудс
07:22
Маски "научатся" распознавать коронавирус
06:44
Хакеры своровали данные клиентов авиакомпании EasyJet
06:15
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  