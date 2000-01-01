20.05 10:02 MIGnews.com

Убийца Майи Вишняк препятствует психиатрической проверке

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В израильских СМИ опубликована информация о человеке, обвиняемом в убийстве 22-летней Майи Вишняк в Рамат-Гане. Речь идет о ее друге, 21-летнем Амите Альмоге.Альмога обвиняют в том, что он задушил Майю и ранил ножом собственную мать.Срок содержания под стражей Альмога продлен до следующего воскресенья, 24 мая.Глава команды следователей по делу, Ассаф Цвайг сообщил, что Альмог не сотрудничает со следствием и ничего не говорит - за исключением его признания в том, что он задушил Майю. За четрые дня Альмога допрашивали только один раз.Альмог также отказывается проходить психиатрическую проверку у окружного психиатра и молчит во время проведения проверки.Альмог подозревается в том, что создает помехи процессу расследования и срывает процесс психиатрической проверки, проведения которого потребовал его адвокат.Представитель прокуратуры адвокат Тамар Паруш проинформировала БАГАЦ, рассматривавший дело, о том, что процесс психиатрической экспертизы уже начался, но не закончен - из-за поведения обвиняемого.Адвокаты обвиняемого потребовали, чтобы была проведена дополнительная психиатрическая проверка - теми экспертами, которых выберет защита. БАГАЦ в удовлетворении этой просьбы отказал, и указал на то, что психиатрическая проверка будет продолжена окружным психиатром. Также была отвергнута просьба о том, чтобы эксперт выбранный защитой присутствовал во время проверки Альмога окружным психиатром.Адвокат Паруш сообщила, что “поведение подследственного сорвало психиатрическую проверку”. Она заявила: "Продолжение проверки зависит от самого подследственного. Он необъяснимо изменил свое поведение”.Тем не менее, утром 20 мая было опубликовано сообщение о том, что БАГАЦ разрешил провести независимое обследование Альмога частным психиатром, выбранным защитой.