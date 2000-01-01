20.05 08:46 MIGnews.com

Иерусалим: дядю и племянницу обвиняют в изнасиловании

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20-летняя девушка из Иерусалима подозревается в том, что была соучастницей изнасилования, совершенного ее дядей.В начале этого месяца в доме общих знакомых обвиняемых и жертвы в квартале Арнона устроили вечеринку. На ней присутствовали около десяти человек. Жертва утверждает. что обвиняемая раздела ее догола и принудила к сексу с дядей.Обвиняемая подозревается также в “совершении унижающих достоинство атак в отношении жертвы и других девушек”.Обвиняемая утверждает, что она и жертва - хорошие подруги, но они поссорились, и жертва решила ей отомстить, написав заявление в полицию.Жертва, со своей стороны утверждает, что обвиняемая - “свихнувшаяся”. Срок ее содержания под стражей продлен на три дня.Дядя. со своей стороны утверждает, что его оговорили, и что речь идет о сексе по взаимному согласию сторон. Дядя недавно женился. Срок его содержания под стражей продлен на четыре дня.