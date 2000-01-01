20.05 09:28 MIGnews.com
Двоих суданцев задержали на границе Ливана
Бойцы Армии обороны Израиля задержали двоих мужчин при попытке пересечь границу между Ливаном и Израилем.
Инцидент произошел вечером вторника, 19 мая, этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
«Подозреваемых быстро заметили и немедленно задержали. Похоже, они ищут работу", - заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.
По данным военных, нелегалов удалось быстро поймать, поскольку при пересечении ими границы сработали датчики движения.
По данным ЦАХАЛ, мужчины оказались гражданами Судана. Оба были безоружны и отправлены военными на допрос.
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