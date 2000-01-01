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Двоих суданцев задержали при пересечении границы Израиля | Фото:20.05 09:28   MIGnews.com

Двоих суданцев задержали на границе Ливана

Бойцы Армии обороны Израиля задержали двоих мужчин при попытке пересечь границу между Ливаном и Израилем.

Инцидент произошел вечером вторника, 19 мая, этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

«Подозреваемых быстро заметили и немедленно задержали. Похоже, они ищут работу", - заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

По данным военных, нелегалов удалось быстро поймать, поскольку при пересечении ими границы сработали датчики движения.

По данным ЦАХАЛ, мужчины оказались гражданами Судана. Оба были безоружны и отправлены военными на допрос.


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