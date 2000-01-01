21.05 07:09 MIGnews.com

Европу предупредили о второй серьезной вспышке коронавируса

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Европу ожидает вторая, более серьезная волна коронавируса в скором времени, сообщил доктор Андреа Аммон, директор Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний."Перспектива второй вспышки коронавируса в Европе больше не является далекой теорией. Вопрос только в том, когда и в каких масштабах. Это единственный вопрос, на мой взгляд", - отметил он.В то время как многие европейские страны в последние недели ослабили карантин, доктор Амон предупредил, что праздновать "победу" слишком рано и что вторая волна в Европе может быть еще более серьезной."Мы видим, что от 2 до 14 процентов имеют иммунитет. Это по-прежнему делает уязвимыми от 85 до 90 процентов населения. Вируса гораздо больше вокруг нас, чем в январе и феврале. Я не хочу рисовать картину конца света, но я думаю, что мы должны быть реалистичными. Сейчас не время полностью расслабляться. Теперь, когда количество инфекций уменьшается, люди думают, что все кончено. Это точно не конец."Между тем, новое исследование в Великобритании показало, что диабетики 1-го типа более подвержены риску смерти от коронавируса, чем диабетики 2-го типа. Исследование показало, что почти каждый третий случай смерти от коронавируса в больницах в Англии во время эпидемии связан с диабетом.