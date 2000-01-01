Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












11 новых случаев заражения COVID-19 за сутки | Фото:20.05 21:11   MIGnews.com

11 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Министерство здравоохранения Израиля подтвердило 11 новых случаев заражения COVID-19 в стране за последние сутки. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев возросло до 16 665.

Число погибших в стране от коронавируса составляет 279.

По данным Министерства здравоохранения, 46 человек находятся в тяжелом состоянии, 40 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На сегодняшний день 13 574 человека выздоровели, а активных случаев насчитывается 2 812. За 24 часа были провеедены 3504 теста на коронавирус.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:10
Власти Уханя запретили употребление в пищу диких животных
21:46
Хаменеи: я не призывал уничтожать евреев
20:36
Мандельблит не назначал себя генеральным прокурором
20:07
В мире выявлено рекордное число случаев COVID-19 за сутки
19:52
Убийства женщин в Израиле: Кнессет создал спецкомитет
19:42
Запрет на въезд иностранных граждан в Израиль продлили
19:22
Ашкенази провел разговор с министром иностранных дел России
18:49
Нетаниягу ответил Хаменеи на призыв к уничтожению Израиля
18:47
Иран сообщил о последствиях хакерской атаки на порт
18:01
К чему стремится Абу Мазен
17:48
Ватикан обеспокоен применением суверенитета
17:28
В Чехии рекордный за месяц рост случаев COVID-19
17:19
После теракта: состояние солдата ЦАХАЛа улучшилось
17:01
«Беспощадные» убийства в Иране призвали расследовать
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  