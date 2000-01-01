20.05 21:11 MIGnews.com
11 новых случаев заражения COVID-19 за сутки
Министерство здравоохранения Израиля подтвердило 11 новых случаев заражения COVID-19 в стране за последние сутки. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев возросло до 16 665.
Число погибших в стране от коронавируса составляет 279.
По данным Министерства здравоохранения, 46 человек находятся в тяжелом состоянии, 40 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
На сегодняшний день 13 574 человека выздоровели, а активных случаев насчитывается 2 812. За 24 часа были провеедены 3504 теста на коронавирус.
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