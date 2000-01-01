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В мире выявлено рекордное число случаев COVID-19 за сутки | Фото:20.05 20:07   MIGnews.com

В мире выявлено рекордное число случаев COVID-19 за сутки

В мире зарегистрировано более 106 тысяч новых случаев COVID-19 за стуки, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"За последние 24 часа было зафиксировано 106 тыс. новых случаев заражения. Это самое большое число выявленных за сутки случаев с начала пандемии", - отметил он.

Чиновник добавил, что особенно важно уделять внимание "странам с низким и средним уровнем дохода", где отмечается прирост новых случаев заражения.

По словам Гебрейесуса, необходимо следить, чтобы эти страны "сохраняли открытыми цепочки поставок, и чтобы изделия медицинского назначения достигали работников сферы здравоохранения и пациентов".

Всего мире выявлено более 5 миллионов случаев коронавируса с начала пандемии. Количество смертельных случаев превысило 325 тысяч. 2 миллиона человек выздоровели.


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