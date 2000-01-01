Теракт в Самарии: араб открыл огонь по израильской машине
В среду днем, 20 мая, в арабской деревне Хувара в Самарии произошел теракт, сообщают израильские СМИ. Отмечается, что в атаке никто не пострадал.
По данным областного совета Самарии, палестинец открыл огонь по израильскому автомобилю, который проезжал через Хувару. В автомобиле находились помимо водителя два несовершеннолетних автостопщика в возрасте 14 и 15 лет, один из которых позвонил в полицию.
Израильтянин, который находился за рулем машины, смог выйти и сделать два предупредительных выстрела в воздух, заставив террориста убежать.
По словам 14-летнего пассажира, машина ехала по главному маршруту, где сформировалась большая пробка.
"Араб стоял на тротуаре, со стороны меня и моего друга, он достал пистолет, зарядил его и несколько раз нажал на курок."
"Водитель нажал на газ, врезался в машины впереди, вышел и направился к террористу и начал преследовать его, и террорист скрылся."
Глава совета прокомментировал происшествие, назвав водителя "героем, который предотвратил трагедию. Он проявил находчивость, а находившиеся с ним молодые люди не потеряли бдительность и немедленно сообщили об этом горячей линии".
"Я благодарю солдат ЦАХАЛа, которые немедленно прибыли на место происшествия, чтобы поймать террориста и помочь жителям."