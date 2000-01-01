21.05 02:30 MIGnews.com
В мире – свыше 5 млн зараженных COVID-19
Количество зараженных смертоносным коронавирусом COVID-19 в мире превысило пять миллионов.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldmeter за 20 мая.
Днем, в среду, во всем мире число зараженных увеличилось до 5 006 675 человек. Больше всего случаев в США — 1 571 131. На втором месте — Россия 308 705, на третьем — Испания 278 803.
Жертвами коронавируса стали 325 320 человек по всему миру. При этом уже вылечились от инфекции почти два миллиона пациентов.
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