Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












В мире – свыше 5 млн зараженных COVID-19 | Фото:21.05 02:30   MIGnews.com

В мире – свыше 5 млн зараженных COVID-19

Количество зараженных смертоносным коронавирусом COVID-19 в мире превысило пять миллионов.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldmeter за 20 мая.

Днем, в среду, во всем мире число зараженных увеличилось до 5 006 675 человек. Больше всего случаев в США — 1 571 131. На втором месте — Россия 308 705, на третьем — Испания 278 803.

Жертвами коронавируса стали 325 320 человек по всему миру. При этом уже вылечились от инфекции почти два миллиона пациентов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:22
Церемонию "Оскара" в 2021 году возможно перенесут
00:10
НВО выпустит режиссерскую версию "Лиги справедливости"
23:27
Мужское достоинство из бетона появилось на площади Сан-Марко
22:10
Власти Уханя запретили употребление в пищу диких животных
21:46
Хаменеи: я не призывал уничтожать евреев
21:11
11 новых случаев заражения COVID-19 за сутки
20:36
Мандельблит не назначал себя генеральным прокурором
20:07
В мире выявлено рекордное число случаев COVID-19 за сутки
19:52
Убийства женщин в Израиле: Кнессет создал спецкомитет
19:42
Запрет на въезд иностранных граждан в Израиль продлили
19:22
Ашкенази провел разговор с министром иностранных дел России
18:49
Нетаниягу ответил Хаменеи на призыв к уничтожению Израиля
18:47
Иран сообщил о последствиях хакерской атаки на порт
18:01
К чему стремится Абу Мазен
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  