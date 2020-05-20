20.05 14:10 MIGnews.com
Движение на шоссе №6 полностью перекрыто
Днем, 20 мая, было перекрыто движение по шоссе №6 в обоих направлениях возле Рош Ха Аин.
По сообщениям израильских СМИ, это произошло из-за пожара.
Уточняется, что пожарные пытаются ликвидировать мощный пожар, который вспыхнул недалеко от дороги.
На месте происшествия работают пять расчетов возле старого железнодорожного вокзала и археологического памятника Тель-Афек. Также было перекрыто железнодорожное сообщение.
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