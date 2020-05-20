20.05 14:10 MIGnews.com

Движение на шоссе №6 полностью перекрыто

הושגה שליטה על השריפה סמוך לצומת קסם ליד ראש העין@ittaishick https://t.co/WTUdany4F2 — כאן חדשות (@kann_news) May 20, 2020

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Днем, 20 мая, было перекрыто движение по шоссе №6 в обоих направлениях возле Рош Ха Аин.По сообщениям израильских СМИ, это произошло из-за пожара.Уточняется, что пожарные пытаются ликвидировать мощный пожар, который вспыхнул недалеко от дороги.На месте происшествия работают пять расчетов возле старого железнодорожного вокзала и археологического памятника Тель-Афек. Также было перекрыто железнодорожное сообщение.