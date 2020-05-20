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Движение на шоссе №6 полностью перекрыто | Фото:20.05 14:10   MIGnews.com

Движение на шоссе №6 полностью перекрыто

Днем, 20 мая, было перекрыто движение по шоссе №6 в обоих направлениях возле Рош Ха Аин.

По сообщениям израильских СМИ, это произошло из-за пожара.

Уточняется, что пожарные пытаются ликвидировать мощный пожар, который вспыхнул недалеко от дороги.



На месте происшествия работают пять расчетов возле старого железнодорожного вокзала и археологического памятника Тель-Афек. Также было перекрыто железнодорожное сообщение.


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