20.05 13:59 MIGnews.com
Видео: пожар в Рахате, жителей эвакуировали
Днем, 20 мая, в городе Рахате вспыхнул сильный пожар, из-за которого жителей домов из первой линии эвакуировали.
По сообщениям израильских СМИ, на место происшествия отправили четыре расчета пожарной службы.
На некоторое время было перекрыто движение по шоссе №264. Пожарным удалось локализовать огонь.
Стоит отметить, что за последнюю неделю пожары начали бушевать по всему Израилю. Причиной является аномальная жара. В некоторых случаях возгорания происходят из-за человеческого фактора.
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