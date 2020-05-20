20.05 13:59 MIGnews.com

Видео: пожар в Рахате, жителей эвакуировали

הושגה שליטה על השריפה סמוך לרהט

(צילום: תיעוד מבצעי כבאות והצלה)@Itsik_zuarets pic.twitter.com/fXbUyMGpfT — כאן חדשות (@kann_news) May 20, 2020

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Днем, 20 мая, в городе Рахате вспыхнул сильный пожар, из-за которого жителей домов из первой линии эвакуировали.По сообщениям израильских СМИ, на место происшествия отправили четыре расчета пожарной службы.На некоторое время было перекрыто движение по шоссе №264. Пожарным удалось локализовать огонь.Стоит отметить, что за последнюю неделю пожары начали бушевать по всему Израилю. Причиной является аномальная жара. В некоторых случаях возгорания происходят из-за человеческого фактора.