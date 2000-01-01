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В Петах-Тикве ученицу 2-го класса раздели из-за платья 20.05 12:11   MIGnews.com

В Петах-Тикве ученицу 2-го класса раздели из-за платья

В социальных сетях Израиля прокатилась волна возмущения в связи с инцидентом, произошедшим 19 мая в одной из школ города Петах-Тиква

Ученица 2-го класса пришла на занятия  в платье без рукавов с школьной эмблемой. Одна из учительниц потребовала от нее снять платье и надеть майку с эмблемой школы - но не предоставила штанов. В результате девочка несколько часов оставалась в одном нижнем белье.

Мать девочки утром 20 мая заявила: “Моя дочь травмирована. Она не хочет идти в школу. Мальчики над ней много смеялись и дразнили. Она все время плачет. Мы вынуждены обратиться к психологу”.

Мать заявила, что ей позвонили из школы и сказали, что ходить в платье без рукавов нельзя. Она ответила, что не может прийти и поменять дочери одежду. Когда учителя сказали ей, что на дочь наденут майку, она подумала, что майку наденут поверх платья - и  не стала возражать.

Директор школы не ответила на требование матери о встрече. Министерство образования заявило: “Проблемы дресс-кода являются сферой ответственности администраций школ. Несмотря на это, министерство крайне расстроено этим инцидентом. Был проведен разговор с директором школы, и ей все объяснили”.


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