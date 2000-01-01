20.05 12:09 MIGnews.com

ЦАХАЛ: предотвращена контрабанда оружия из Иордании

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Утром, 20 мая, ЦАХАЛ открыл огонь по мужчине, который пытался пробраться на территорию Израиля из Иордании в районе Нахараим с оружием.По словам военных, подозреваемый получил легкие ранения и был госпитализирован в больницу "Пория".Иорданец пытался проникнуть на территорию Израиля с еще одним человеком, которому удалось сбежать. Мужчины хотели переправить контрабандой оружие."Было изъято девять пистолетов, шесть винтовок и другое оружие", – сказано в сообщении ЦАХАЛа.