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ЦАХАЛ: предотвращена контрабанда оружия из Иордании | Фото:20.05 12:09   MIGnews.com

ЦАХАЛ: предотвращена контрабанда оружия из Иордании

Утром, 20 мая, ЦАХАЛ открыл огонь по мужчине, который пытался пробраться на территорию Израиля из Иордании в районе Нахараим с оружием.

По словам военных, подозреваемый получил легкие ранения и был госпитализирован в больницу "Пория".

Иорданец пытался проникнуть на территорию Израиля с еще одним человеком, которому удалось сбежать. Мужчины хотели переправить контрабандой оружие.

"Было изъято девять пистолетов, шесть винтовок и другое оружие", – сказано в сообщении ЦАХАЛа.


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