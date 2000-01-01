20.05 12:09 MIGnews.com
ЦАХАЛ: предотвращена контрабанда оружия из Иордании
Утром, 20 мая, ЦАХАЛ открыл огонь по мужчине, который пытался пробраться на территорию Израиля из Иордании в районе Нахараим с оружием.
По словам военных, подозреваемый получил легкие ранения и был госпитализирован в больницу "Пория".
Иорданец пытался проникнуть на территорию Израиля с еще одним человеком, которому удалось сбежать. Мужчины хотели переправить контрабандой оружие.
"Было изъято девять пистолетов, шесть винтовок и другое оружие", – сказано в сообщении ЦАХАЛа.
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