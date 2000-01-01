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Иран сообщил о последствиях хакерской атаки на порт | Фото:20.05 18:47   MIGnews.com

Иран сообщил о последствиях хакерской атаки на порт

В иранском порту не было зафиксировано серьезных сбоев во время хакерской атаки, приписываемой Израилю.

Об этом сообщает информационное агентство Tasnim со ссылкой на заявление чиновника, чье имя не раскрывается.

По его словам, подразделения гражданской обороны смогли предотвратить атаку "благодаря своевременному и эффективному реагированию на попытку проникновения".

Глава Управления портов Ирана Мохаммад Растад также подтвердил, что атака не нанесла существенного ущерба, однако хакеры смогли "проникнуть и повредить ряд частных операционных систем".


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