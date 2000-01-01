20.05 18:47 MIGnews.com
Иран сообщил о последствиях хакерской атаки на порт
В иранском порту не было зафиксировано серьезных сбоев во время хакерской атаки
, приписываемой Израилю.
Об этом сообщает информационное агентство Tasnim со ссылкой на заявление чиновника, чье имя не раскрывается.
По его словам, подразделения гражданской обороны смогли предотвратить атаку "благодаря своевременному и эффективному реагированию на попытку проникновения".
Глава Управления портов Ирана Мохаммад Растад также подтвердил, что атака не нанесла существенного ущерба, однако хакеры смогли "проникнуть и повредить ряд частных операционных систем".
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