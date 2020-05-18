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Власти Москвы направили письмо NYT о смертности от COVID-19 20.05 13:12   MIGnews.com

Власти Москвы направили письмо NYT о смертности от COVID-19

Власти Москвы уверены в точности данных о смертности от коронавируса нового типа в городе. Об этом утверждается в письме главы Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, текст которого был опубликован газетой The New York Times.

В нем опровергаются утверждения о смертности в России во время пандемии, приведенные в материале издания, размещенном на минувшей неделе.

По словам Хрипуна, в статье "не была учтена позиция правительства Москвы". Он уточнил, что некоторые СМИ сравнили месячные показатели смертности и сделали вывод, что их рост отражает число летальных исходов от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19. Глава столичного департамента подчеркнул, что только эти цифры не раскрывают причину смерти и все равно значительно варьируются.

Как отметил Хрипун, в апреле 2020 года в Москве зарегистрировали смерть 11 846 человек. Этот показатель на 1 841 больше, чем в апреле 2019 года, но если его сопоставлять с данными за аналогичный месяц 2018 года, то он окажется больше только на 985, констатировал чиновник. Он заверил, сославшись на исследования, что в апреле 2020 года смерть 639 человек была связана с коронавирусом и что повышенные показатели смертности естественны в ходе распространения острых респираторных вирусных инфекций, в связи с которыми обостряются хронические заболевания.


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