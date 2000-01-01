20.05 20:20 MIGnews.com

Париж:Неизвестный вылез на Эйфелеву башню, люди эвакуированы

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🇫🇷 La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite.

🇬🇧 The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit. — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 20 мая 2019 г.

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Неизвестный, взобравшийся на Эйфелеву башню, всполошил весь Париж.Полиция сообщает, что мужчина повис на башне чуть ниже третьего, самого высокого ее уровня, при этом он не использовал никакого альпинистского оборудования.Пока все еще неизвестно, как он смог туда взобраться, преодолев рубеж безопасности.Всех людей, находящихся на башне эвакуировали, а соседние кварталы оцепила полиция.По данным СМИ мужчина заявил спасателям, что намерен покончить жизнь самоубийством."Эйфелева башня временно закрыта. Мы рекомендуем посетителям отложить свой визит", – говорится на странице La tour Eiffel в социальной сети Тwitter.Спасатели и специалист-скалолаз, работают на месте события.