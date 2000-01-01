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Париж:Неизвестный вылез на Эйфелеву башню, люди эвакуированы | Фото: Скриншот с YouTube20.05 20:20   MIGnews.com

Париж:Неизвестный вылез на Эйфелеву башню, люди эвакуированы

Неизвестный, взобравшийся на Эйфелеву башню, всполошил весь Париж.

Полиция сообщает, что мужчина повис на башне чуть ниже третьего, самого высокого ее уровня, при этом он не использовал никакого альпинистского оборудования.

Пока все еще неизвестно, как он смог туда взобраться, преодолев рубеж безопасности.

Всех людей, находящихся на башне эвакуировали, а соседние кварталы оцепила полиция.

По данным СМИ мужчина заявил спасателям, что намерен покончить жизнь самоубийством.

"Эйфелева башня временно закрыта. Мы рекомендуем посетителям отложить свой визит", – говорится на странице La tour Eiffel в социальной сети Тwitter.




Спасатели и специалист-скалолаз, работают на месте события.


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