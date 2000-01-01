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Француза казнят за незаконный оборот наркотиков в Индонезии | Фото:21.05 16:08   MIGnews.com

Француза казнят за незаконный оборот наркотиков в Индонезии

В понедельник индонезийский суд приговорил гражданина Франции к смертной казни за торговлю наркотиками, сообщает Reuters.

35-летний Феликс Дорфин был осужден за перевозку более 2 кг наркотиков из Франции на индонезийский курортный остров Ломбок после ареста в сентябре прошлого года.

«Судья вынес более суровое наказание из-за количества и видов наркотиков, которые перевозил Дорфин», - сказал Денни Нур Индра, адвокат Дорфина, в интервью Reuters, добавив, что решение стало шоком, и Дорфин подаст апелляцию.

Француз был заержан с чемоданом с большим количеством экстази, кристаллического метамфетамина и марихуаны, но тест на наркотики дал отрицательный результат, из-за чего прокуратура решила, что он намеревался распространять наркотики.


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