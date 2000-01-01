Француза казнят за незаконный оборот наркотиков в Индонезии
В понедельник индонезийский суд приговорил гражданина Франции к смертной казни за торговлю наркотиками, сообщает Reuters.
35-летний Феликс Дорфин был осужден за перевозку более 2 кг наркотиков из Франции на индонезийский курортный остров Ломбок после ареста в сентябре прошлого года.
«Судья вынес более суровое наказание из-за количества и видов наркотиков, которые перевозил Дорфин», - сказал Денни Нур Индра, адвокат Дорфина, в интервью Reuters, добавив, что решение стало шоком, и Дорфин подаст апелляцию.
Француз был заержан с чемоданом с большим количеством экстази, кристаллического метамфетамина и марихуаны, но тест на наркотики дал отрицательный результат, из-за чего прокуратура решила, что он намеревался распространять наркотики.