20.05 18:11 MIGnews.com

В Ливане протестующих разгоняют водяными пушками

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Силы безопасности Ливана применили водяные пушки во время протестов против жесткой экономии в столице, сообщает Тimesofisrael.Более ста протестующих собрались в понедельник возле Дома правительства в центре Бейрута, крича «Воры, воры!», в то время, как Кабинет министров собрался на 16-ю сессию для достижения соглашения по спорным сокращениям бюджета.Протестующие жгут шины возле здания.Запланированные правительством сокращения бюджета вызвали волну общественного недовольства на фоне утечек о том, что жесткая экономия может быть направлена на государственную заработную плату, услуги и социальные пособия.