Десятки килограммов марихуаны в квартире Ришон-ле-Циона
В воскресенье во время целенаправленной операции полицейских детективов в квартире в Ришон-ле-Ционе была обнаружена лаборатория по выращиванию наркотиков, сообщает Arutz Sheva.
В квартире были найдены саженцы и вещество, предположительно марихуана, весом в десятки килограммов.
Подозреваемые, во владении и выращивании наркотиков, жители Ришон-ле-Циона и Бат-Яма, были задержаны для допроса. Сегодня они были доставлены в суд, который продлил срок их содержания под стражей на три дня.