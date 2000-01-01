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Десятки килограммов марихуаны в квартире Ришон-ле-Циона | Фото: Thinkstock20.05 16:13   MIGnews.com

Десятки килограммов марихуаны в квартире Ришон-ле-Циона

В воскресенье во время целенаправленной операции полицейских детективов в квартире в Ришон-ле-Ционе была обнаружена лаборатория по выращиванию наркотиков, сообщает Arutz Sheva.

В квартире были найдены саженцы и вещество, предположительно марихуана, весом в десятки килограммов.

Подозреваемые, во владении и выращивании наркотиков, жители Ришон-ле-Циона и Бат-Яма, были задержаны для допроса. Сегодня они были доставлены в суд, который продлил срок их содержания под стражей на три дня.


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