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Ученые заявили о стремительном повышении уровня океана 21.05 02:33   MIGnews.com

Ученые заявили о стремительном повышении уровня океана

Ученые Лидского университета в Великобритании зафиксировали стремительное истончение ледяного покрова Антарктиды более чем на 100 метров в тех частях материка, которые омываются Тихим и Атлантическим океанами.

Таяние ледников происходит не только в этих зонах, но также распространяются и вглубь материка.

В ходе исследования специалисты проанализировали 800 миллионов спутниковых измерений высоты ледяного щита Антарктиды с 1992 по 2017 годы, пишет Phys.

В итоге выяснилось, что, начиная с 1992 года потери льда стали усиливаться на 24 процентах территории западной части материка.

Из-за воздействия теплой морской воды в настоящее время таяние происходит в пять раз быстрее, нежели в начале наблюдений. Связано это с глобальным потеплением.


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