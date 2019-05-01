Ученые заявили о стремительном повышении уровня океана
Ученые Лидского университета в Великобритании зафиксировали стремительное истончение ледяного покрова Антарктиды более чем на 100 метров в тех частях материка, которые омываются Тихим и Атлантическим океанами.
Таяние ледников происходит не только в этих зонах, но также распространяются и вглубь материка.
В ходе исследования специалисты проанализировали 800 миллионов спутниковых измерений высоты ледяного щита Антарктиды с 1992 по 2017 годы, пишет Phys.
В итоге выяснилось, что, начиная с 1992 года потери льда стали усиливаться на 24 процентах территории западной части материка.
Из-за воздействия теплой морской воды в настоящее время таяние происходит в пять раз быстрее, нежели в начале наблюдений. Связано это с глобальным потеплением.