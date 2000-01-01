20.05 10:22 MIGnews.com

Двойной теракт в Багдаде: 10 погибших

Поделиться

Все по теме

Комментарии

На контрольно-пропускном пункте в южной части Багдада в пятницу, 19 мая, взорвались 2 террориста-смертника.В результате взрывов погибли 10 человек, как сообщили иракские полицейские и медицинские источники.По их словам, трое полицейских были среди убитых в результате взрыва на контрольно-пропускном пункте Абу-Дшир, а еще 21 человек получили ранения.На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за террористическую атаку и гибель людей.Детали уточняются.