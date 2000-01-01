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Двойной теракт в Багдаде: 10 погибших | Фото: Thinkstock20.05 10:22   MIGnews.com

Двойной теракт в Багдаде: 10 погибших

На контрольно-пропускном пункте в южной части Багдада в пятницу, 19 мая, взорвались 2 террориста-смертника.

В результате взрывов погибли 10 человек, как сообщили иракские полицейские и медицинские источники.

По их словам, трое полицейских были среди убитых в результате взрыва на контрольно-пропускном пункте Абу-Дшир, а еще 21 человек получили ранения.

На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за террористическую атаку и гибель людей.

Детали уточняются.
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