20.05 09:21 MIGnews.com

В Берлине судили боевика ISIS, планировавшего теракт

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Сириец был осужден в Германии за членство в террористической организации, оказание поддержки террористической группировке "Исламское Государство", также известной как ISIS, на его родине, а также участие в планировании теракта в Берлине.20-летний Шаас аль-Мохаммад был приговорен к пяти годам лишения свободы в пятницу, 19 мая.Во время уголовного процесса в суде в Берлине прокуроры заявили, что аль-Мохаммад вступил в ISIS еще подростком в Сирии в 2013 году, прежде чем просил убежища в Германии 2 года спустя.Суд установил, что однажды в Берлине арестованный передал группировке информацию для подготовки к проведению террористической атаки.Аль-Мохаммад отрицал обвинения и может подать апелляцию.Судебное разбирательство не было связано со смертоносной атакой в декабре на рождественской ярмарке в Берлине, ответственность за которую взяли на себя боевики "Исламского Государства".