20.05 08:19 Открытый телеканал

Кибер преступление и наказание

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За возможность снова пользоваться файлами, программа требовала "скромную" плату в 300 долларов. Бедным злоумышленники предлагали скидку, а тех, кто откажется платить, предупреждали, что все файлы будут уничтожены.Подобными сообщениями переполнены интернет и СМИ всего мира уже несколько дней.Осознаем ли мы реальные масштабы и причины происходящего? Уверен, что нет! Иначе, комментарии экспертов не ограничивались бы, в основном, техническими и организационными рекомендациями по защите информации. И если не лукавить, то легко можно понять, что одна вирусная программа может уничтожить все человечество. Что еще должно случиться, чтобы мы по-настоящему забили тревогу? Стоит ли ждать, когда творение очередного компьютерного гения, и одновременно морального урода, запустит все ракеты с ядерными боеголовками? Как раз тогда уже можно будет расслабиться.Несомненно, данное происшествие — очередной «звонок» каждому из нас и всему мировому сообществу.Сегодня совсем не обязательно запускать ядерные ракеты. Мы оказались беззащитными в виртуальном пространстве. Данная атака это нам прекрасно показала. Практически остановлен концерн «Рено» во Франции, закрыт доступ к базам данных МВД в России, затруднена работа банков и кредитных организаций по всему миру. В Германии нарушено железнодорожное сообщение, что могло закончиться реальной катастрофой. А в Англии под ударом оказалось 16 больниц. Из-за блокировки базы данных оказались отложенными операции на сердце, по трансплантации органов. И вот уже родственники требуют от больниц заплатить штраф бандитам и спасти их близких.На этот раз распространение вируса удалось прекратить. Но нельзя тешить себя иллюзиями и не понимать, что мы ощутили только легкое касание нарастающей реальной и глобальной проблемы. И если в ближайшее время кибертеррористы смогут войти в систему управления атомными станциями, то мы поймем, что их интересуют вовсе не деньги. Они будут шантажировать весь мир. Заметьте, у злодеев времени для своих экспериментов предостаточно, а вот у нас с вами, чтобы предотвратить вакханалию, его совсем немного. Поэтому стоит разобраться, что мы можем реально противопоставить угрозе.Можно сколь угодно долго спорить, кто конкретно стоит за последней кибератакой. В ряду ее предполагаемых исполнителей – от крупнейших спецслужб до продвинутых школьников. В любом случае, мы оказались в руках «чистоплотных» террористов. Это не те, что режут головы. Это серьезные и умные парни, которые показывают, что они могут сделать с миром. Пока их требования – это насмешка. Все еще впереди.Последняя кибератака заставляет нас встряхнуться и задуматься об истинных, глубинных причинах происходящего. Мы должны осознать, что это новая неконтролируемая угроза. Казалось бы, перед лицом этой всеобщей угрозы лидеры крупнейших стран должны договориться и, прекратив споры и отбросив противоречия, действовать согласованно.Они могли бы установить жесткие меры контроля по использованию интернета, повсеместно принять меры по защите информации, устранить опасные тенденции в своих странах и в других государствах, на которые они имеют влияние. Для этого им нужно лишь договориться, начав доверять друг другу.Но, даже допуская такой невероятный сценарий, мы убеждаемся, что устранить угрозу невозможно. Никакие соглашения, никакой контроль не удержат виртуального монстра-эгоиста от злодеяния. Это действительно новый вид террора. В чем, собственно, проблема?Нас не может не тревожить то, что непростой в разработке вирус может попасть в руки любому сколько-нибудь продвинутому интеллигентному монстру. А ведь именно такими героями мы воспитали наших детей.Какие компьютерные игры мы разрешаем нашим детям, лишь бы они нам не мешали? Заработай, отними, убей, обмани, победи! Какие фильмы мы им показываем? Что смотрим сами? Боевики, триллеры, детективы, где кровь, убийства, обман, ненависть и месть.В каждой игре, в каждом фильме – супергерой. Причем, все чаще не добрый полицейский, спаситель человечества, а злой гений, беспощадный террорист. И все чаще герой не столько дерется и стреляет, сколько сидит за компьютером и угрожает всему человечеству.Мы прославляем индивидуализм, цинизм, жестокость, хотя все это лишь проявления обычного эгоизма. Мы программируем будущее, тиражируя фильмы, в которых возвышаем те же ценности. Так пусть нас не удивляет то, что наши дети создают и запускают подобные вирусные программы, угрожающие миру.Им не важна идеология. Для них важна возможность управлять миром, властвовать, причем, изящно, одним пальцем. Они мыслят глобально. Их интересует торжество их программ. И сейчас действительно пришло их время. Созданы идеальные условия, чтобы эти холодные «интеллигентные» террористы легко вошли в глобальные виртуальные связи, пронизывающие все стороны жизни людей.Сегодня мы убеждаемся, что все эти тщательно построенные сети оказались крайне уязвимыми, незащищенными. Никакие технические средства защиты не предотвратят грубое вмешательство человека в управление этими сетями. А это значит, что эти глобальные связи требуют изменения от каждого участника, от Человека!А пока мы находимся в опасной ситуации, когда связи создаются в интересах всех, а их нарушение может использовать один человек в своих узких эгоистических интересах. Получается, что один примитивный человек использует силу коллективного разума или угрожает применить эту силу против всех. Выходит, что нам недостает одного — все мы должны измениться.Похоже, раз нам действительно, никуда не деться друг от друга, придется-таки выстраивать другие отношения между собой. Ведь все мы, хотим мы этого, или нет, уже находимся в глобальной связи, и нам придется вписываться в общую модель, которую Природа раскрывает перед нами.Отношения между нами должны стать дружелюбными. Каждому из нас предстоит встроиться в общую систему, находящуюся в глобальной связи.Природа подсказывает нам правильную модель отношений в глобальной замкнутой системе на примере нашего организма. Каждая клетка нашего организма эгоистична, но соединяется с другими клетками над своим эго для пользы всего тела. И правда, печень с легкими не воюет, почки с сердцем не спорят, все работают слаженно и гармонично. Все клетки и органы связаны, но хорошей, доброй, правильной связью. Правильная связь – это связь, построенная на взаимной ответственности и на заботе друг о друге.Только природа нас научит. Переживая реальную угрозу уничтожения, мы проходим урок для всего человечества, повод органично выстроить отношения между собой, но только через систему высшего управления.Мы пришли к необходимости изменить природу человека с эгоизма и ненависти на любовь и отдачу. Вы спросите, возможно ли это? Не просто возможно — необходимо! Иначе пропадем, в этом мы уже убеждаемся. Мы должны задействовать позитивную силу, скрытую в природе. И эту возможность предоставляет нам каббала. Только находясь в правильной связи друг с другом и с высшим управлением, мы можем справиться с нарастающими проблемами. Поэтому единственное, что по-настоящему даст человечеству выход из множества проблем к новому уровню развития – это воспитание человека в соответствии с Законом Природы.Воспитание означает выстраивание между нами, людьми, равновесную систему, превращение наших взаимоотношений из эгоистических (все для меня), в альтруистические (все для связи между нами). Инструменты для этого дает человеку каббала. Такое воспитание позволит каждому, опираясь на взаимодействие с позитивной силой природы, быть в мире с собой, со всеми остальными людьми и с самой природой.Д-р Михаэль Лайтман, основатель и глава Международной академии каббалы (МАК). Ежедневно дает уроки каббалы, транслирующиеся на 66 канале.Код для статистики: