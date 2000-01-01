Тюрьма строго наказала Эхуда Ольмерта

Служба тюрем Израиля (ШАБАС) до дальнейшего уведомления лишила бывшего премьер-министр Эхуда Ольмерта тюремного отпуска и телефонных звонков за исключением бесед с его адвокатами.
Такое дисциплинарное наказание последовало после того, как ранее на этой неделе тюремщики изъяли у него документы, находившиеся под грифом "секретно", которые ему, как оказалось, передал один из адвокатов.
ШАБАС проверяет, связаны ли документы с мемуарами, которые осужденный Ольмерт пишет в тюрьме "Маасиягу". Данный вопрос был передан для обработки старшим должностным лицам министерства юстиции, которые решат, как поступить дальше.
После случившегося его адвокат опубликовал заявление: "Во время тюремного заключения Ольмерт написал автобиографическую книгу о своей жизни и социальной, экономической и оборонной деятельности. Эта книга была целиком передана военной цензуре еще более двух месяцев назад, и ни у никого, в особенности господина Ольмерта, нет намерений опубликовать ее без одобрения. Помимо книги, никакая секретная информация не была слита, передана или опубликована господином Ольмертом".