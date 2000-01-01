Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












КНДР показала видео с организатором покушения на Ким Чен Ына 20.05 18:35   MIGnews.com

КНДР показала видео с организатором покушения на Ким Чен Ына

Северокорейский пропагандистский сайт Uriminzokkiri выложил видео с гражданином КНДР, который якобы под влиянием спецслужб США и Южной Кореи участвовал в подготовке покушения на лидера страны Ким Чен Ына.



На 23-минутном видео показан человек, названный Ким Сон Иром. По его словам, "он был одурачен враждебной пропагандой против республики и вовлечен в ужасное преступление".

На кадрах демонстрируются смартфон компании Samsung и планшет, которые якобы были предоставлены южнокорейскими спецслужбами и "были использованы для идеологической обработки" Ким Сон Ира. В ролике отмечается, что в телефоне нашли переписку между северокорейцем и представителями южнокорейских спецслужб.

Северная Корея потребовала от стран, где находятся якобы причастные к преступлению, арестовать их и выдать Пхеньяну. Как отмечает ведомство, подозреваемые "являются субъектами уголовного преследования по законам КНДР, независимо от гражданства".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:57
На Стене Плача построят лифт за 50 млн. шекелей
17:58
Популярность Трампа среди израильтян упала на 23%
17:38
Мири Регев троллят за "провокационное" платье в Каннах
16:46
Из партии Макрона выгнали второго человека за поддержку BDS
15:52
В Ливане арестован "израильский шпион"
15:23
Путин встретится с Дутерте 25 мая
14:55
Саудовская Аравия будет следить за ISIS в режиме "онлайн"
14:28
Хасан Рухани победил на президентских выборах в Иране
14:17
На КПП Каландия арестовали юную террористку с ножом
13:51
Число погибших в результате атаки в Ливии возросло до 141
13:27
Теракт в Иерусалиме: 1 раненый
13:20
Выборы президента РФ могут назначить на 18 марта 2018 года
12:53
Иранские СМИ поздравили Рухани с победой на выборах
11:20
Renault отзывает в РФ более 10 тысяч кроссоверов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus