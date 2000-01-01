20.05 18:35 MIGnews.com

КНДР показала видео с организатором покушения на Ким Чен Ына

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Северокорейский пропагандистский сайт Uriminzokkiri выложил видео с гражданином КНДР, который якобы под влиянием спецслужб США и Южной Кореи участвовал в подготовке покушения на лидера страны Ким Чен Ына.На 23-минутном видео показан человек, названный Ким Сон Иром. По его словам, "он был одурачен враждебной пропагандой против республики и вовлечен в ужасное преступление".На кадрах демонстрируются смартфон компании Samsung и планшет, которые якобы были предоставлены южнокорейскими спецслужбами и "были использованы для идеологической обработки" Ким Сон Ира. В ролике отмечается, что в телефоне нашли переписку между северокорейцем и представителями южнокорейских спецслужб.Северная Корея потребовала от стран, где находятся якобы причастные к преступлению, арестовать их и выдать Пхеньяну. Как отмечает ведомство, подозреваемые "являются субъектами уголовного преследования по законам КНДР, независимо от гражданства".