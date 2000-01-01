20.05 13:51 MIGnews.com

Число погибших в результате атаки в Ливии возросло до 141

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Пресс-секретарь восточно-ливийских вооруженных сил заявил, что 141 человек были убиты в результате нападения на южную авиабазу.Ахмед аль-Мисмари, представитель восточной ливийской национальной армии (ЛНА), сообщил, что 103 из убитых в результате нападения на авиабазу Брака Аль-Шати были военными ЛНА, размещенными в этом районе.Ранее мэр Брака Аль-Шати и медицинский источник в городе сообщили о 89 погибших в результате атаки, хотя медицинский чиновник отметил, что некоторые тела не были доставлены в больницу.Местные чиновники и представители ЛНА сообщили, что некоторые из убитых были мирными жителями.Детали уточняются.