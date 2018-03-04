РФ хочет провести медосвидетельствование Юлии Скрипаль
Российское посольство в Британии потребовало от Министерства иностранных дел страны предоставить медикам РФ провести медосвидетельствование Юлии Скрипаль, говорится в сообщении дипмиссии со ссылкой на пресс-секретаря посольства. Посольство допустило, что перед процессом заборы проб в ее кровь Юлии впрыснули химикат.
Гражданка РФ Юлия Скрипаль с 04.03.2018 незаконно удерживается властями Великобритании, более того, у нее нет выхода и контактов для связи с посольством, поэтому дипломатов беспокоит состояние ее здоровья и отсутствие данных о ней.
Пресс-секретарь посольства заявил, что заявления, сделанные Лондоном, не считаются достоверными.
Специалисты РФ, имея в распоряжении исключительно доклад экспертов ОЗХО, не владеют достоверной картиной инцидента и не могут сделать анализ, как и оценить вероятную причастность британских спецслужб: "специалисты задаются новыми вопросами. Например, как в пробе крови, отобранной спустя 18 дней после контакта, мог обнаружиться неразложившийся токсичный химикат? При том, что у другого потерпевшего, получившего более сильное отравление, подобного не наблюдалось".
Российская сторона считает, что такая ситуация не характерна для отравляющих веществ нервно-паралитического действия.