Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









youtube20.04 09:25   MIGnews.com

Сирия: задержан немецкий джихадист причастный к атакам 9/11

Гражданин Германии сирийского происхождения, которого считают причастным к атакам 11 сентября 2001 года в США, был задержан союзниками американцев в Сирии. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Речь идет о Мохаммеде Хайдаре Заммаре, который был задержан курдами-бойцами более месяца назад.

По словам старшего командира Демократических сил Сирии, в настоящее время власти допрашивают 50-летнего террориста.

Заммара обвинили в вербовке некоторых из террористов, которые совершили кровавые нападения в Вашингтоне и Нью-Йорке, жертвами которых стали почти 3000 человек.

Он был задержан в Марокко в декабре 2001 года в ходе спецоперации ЦРУ и через две недели Заммар был передан сирийским властям.

В 2007 году сирийский суд приговорил Заммара к 12 годам лишения свободы за членство в исламистской группировке "Братья мусульмане".

Однако через четыре года в Сирии началась гражданская война, многие заключенные-исламисты были выпущены на свободу или бежали из тюрем и присоединились к террористическим группировкам.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:10
Госдеп: российские наемники напали на базу США в Сирии
08:46
Хазан призвал Нетаниягу уволить спикера Кнессета
08:17
Гринблатт назвал, против чего могут протестовать палестинцы
07:49
Болтон рассказал, как улучшить отношения США и РФ
07:11
"Исламский джихад" держит под прицелом генералов ЦАХАЛа
07:07
Румыния переведет посольство в Иерусалим
06:32
Перестрелка в Тель-Авиве, есть раненые
05:25
Тысячи израильтян посетили базы ЦАХАЛа в День независимости
04:22
В Мексике насильника бросили на съедение крокодилам
03:17
Поножовщина в Лоде, один серьезно раненый
01:27
SpaceX запустила в космос телескоп для поиска экзопланет
00:17
Итальянец получил наследство ₤3 млрд и расстроился
23:16
Rammstein порадует фанов якобы последним альбомом
22:11
В Саудовской Аравии открыли первый за 40 лет кинотеатр
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus