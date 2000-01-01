20.04 09:25 MIGnews.com

Сирия: задержан немецкий джихадист причастный к атакам 9/11

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Гражданин Германии сирийского происхождения, которого считают причастным к атакам 11 сентября 2001 года в США, был задержан союзниками американцев в Сирии. Об этом говорится в заявлении Пентагона.Речь идет о Мохаммеде Хайдаре Заммаре, который был задержан курдами-бойцами более месяца назад.По словам старшего командира Демократических сил Сирии, в настоящее время власти допрашивают 50-летнего террориста.Заммара обвинили в вербовке некоторых из террористов, которые совершили кровавые нападения в Вашингтоне и Нью-Йорке, жертвами которых стали почти 3000 человек.Он был задержан в Марокко в декабре 2001 года в ходе спецоперации ЦРУ и через две недели Заммар был передан сирийским властям.В 2007 году сирийский суд приговорил Заммара к 12 годам лишения свободы за членство в исламистской группировке "Братья мусульмане".Однако через четыре года в Сирии началась гражданская война, многие заключенные-исламисты были выпущены на свободу или бежали из тюрем и присоединились к террористическим группировкам.