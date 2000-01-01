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В РФ участились посадки в тюрьму за экстремизм 20.04 22:13   MIGnews.com

В РФ участились приговоры за экстремизм

Только за 7 лет в Российской Федерации в 4 раза увеличилось число осужденных по экстремистским статьям. Особенно участились такие обвинения: призывы к насилию, возбуждение вражды и розни, организация экстремистского формирования.

Статистика российского Верховного суда гласит, что в общей сложности по указанным статьям в минувшем году были осуждены 604 человека, а в 2011-м всего 14.

Правозащитники говорили, что часто обвиняемыми становятся активисты из регионов, их привлекают за "малоприятные, но неопасные" высказывания, пишет Коммерсантъ.

Глава информационно-аналитического центра Сова, правозащитник Александр Верховский уверен, что в реальности осужденных по "экстремистским" статьям больше. Ежегодно выносится по 50–60 приговоров, а это свидетельствует о том, что "система работает на количественный показатель".

В РФ участились посадки в тюрьму за экстремизм

В российском Министерстве внутренних дел рассказали, что порой служители Фемиды выносят ошибочные вердикты, но к ответственности привлекают тех, кто действительно вредит и раскачивает ситуацию в государстве.

Генеральный прокурор России Юрий Чайка сообщал, что в минувшем правоохранители предотвратили примерно 1,7 тыс. преступлений экстремистской и террористической направленности.
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